اليوم السابع
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وزارة الهجرة تستجيب لاستغاثة مصرى بالإمارات وتعيد أبناءه

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:41 ص
وزارة الهجرة تستجيب لاستغاثة مصرى بالإمارات وتعيد أبناءه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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استقبلت إدارة رعاية المصريين بالخارج بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، شكوى تفيد بأن المواطن "و.م.م"، الذى سافر إلى دولة الإمارات منذ عام 2011، للعمل مديرا مبيعات بإحدى الشركات بالإمارات، والمتزوج من سيدة مغربية الجنسية تدعى "ك.ط"، ويلتمس عودة أبنائه (أ.و) 6 سنوات، (م.و) 4 سنوات الذين احتجزوا فى قسم رعاية الأحداث بعد احتجاز زوجته فى سجن "المفرق" فى أبوظبى.

وانطلاقا من حرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مصالح المصريين بالخارج، أجرى اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اتصالات مكثفة مع السفارة المصرية بأبوظبي والجالية المصرية بالإمارات، وقد نجحت جهود الوزارة فى إعادة الطفلين إلى والدهم فى مصر بعد احتجازهم بالإمارات وعدم قدرتهم على العودة لمدة 3 سنوات.

وتحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بشكل دائم على استقبال شكاوى واستفسارات المصريين فى الخارج، وفى إطار ذلك خصصت خط ساخن"19787" لتلقى شكاوى المصريين بالخارج من مختلف دول العالم والعمل على حلها، حيث يتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من المصريين بالخارج يوميا، إضافة إلى صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما يتم يتلقى كافة الشكاوى الخاصة بالمصريين فى الخارج، من خارج مصر على الرقم "(00202)33036436"، ومن داخل مصر "(02)33036436"، وفاكس:33036437، وعلى الإيميل: Egyptionsabroad@mome.gov.eg


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