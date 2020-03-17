اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:35 م
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وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:03 م
وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى نيفين جامع
كتب إسلام سعيد

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قررت وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلى، خلال الفترة الحالية.
 
وكشفت معلومات حصل عليها اليوم السابع، أن شركة وحيدة صدرت كميات كبيرة منه الفترة الماضية للخارج، فى ظل احتياج السوق الداخلي.
 
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على أعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الانتاجى والتصديرى.
 
وقالت إن هذه الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلى أو الخارجى، وكذا مساندة القطاع التصديرى لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الاوروبية والتى تشهد حاليا ظروف استثنائية صعبة بسبب اغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية .  
 
تصريحات الوزيرة جاءت خلال سلسلة اللقاءات المكثفة التى عقدتها مع ممثلي القطاع التصديري في مصر شملت رؤساء المجالس التصديرية والمديرين التنفيذين للمجالس وذلك في إطار جهود الوزارة لبحث تداعيات الأزمة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ، واثر ذلك على حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية في مختلف القطاعات خلال المرحلة الحالية.
 
وقالت جامع إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الاثار السلبية لهذه الازمة العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الانتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الانتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كافة حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف كافة اجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال، مشيرة فى هذا الاطار الى تكليف جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج خاصة فى ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران فى العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصرى بالأسواق الخارجية.
 

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