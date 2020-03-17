هولندا تنفق 22 مليار دولار لمساعدة الشركات في مواجهة كورونا

رويترز

قال وزير المالية الهولندى فوبكه هويكسترا اليوم الثلاثاء إن هولندا ستنفق ما يصل إلى 20 مليار يورو (22 مليار دولار) كمساعدة مالية طارئة للشركات التى تواجه مصاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال فى كلمة بثها التلفزيون مباشرة "هذه أوقات غير عادية، مما يستدعى إجراءات غير عادية" وقال إن حجم الحزمة قد يزيد من ما بين عشرة مليارات و20 مليار يورو فى الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة.

وقال مسؤولون من قطاع الصحة اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى هولندا بلغ 1705 حالات وتوفى 43 شخصا بالفيروس، وقال المعهد الوطنى للصحة العامة فى بيان أمس الاثنين "توفى 19 شخصا بفيروس كورونا منذ آخر تحديث"، وأضاف أن أعمار من توفوا بالفيروس فى الأربع والعشرين ساعة الماضية تتراوح بين 63 و94 عاما.

وجاءت الزيادة فى عدد حالات الإصابة الجديدة بواقع 292 حالة من 1413 حالة أمس.

وقال رئيس الوزراء الهولندى مارك روتى، اليوم الإثنين، فى خطاب متلفز إلى الأمة، إن غالبية السكان فى هولندا سيصابون بفيروس كورونا، لكنه استبعد إغلاقا تاما للبلاد، وقال روتى، إن حكومته تريد تطوير "مناعة جماعية" بانتظار إيجاد لقاح، وذلك بعدم حماية الأشخاص الأقل ضعفا من الإصابة بالفيروس والاكتفاء بحماية المسنين والمرضى منه، وفي أول خطاب من نوعه لرئيس وزراء هولندى منذ الأزمة النفطية في سبعينيات القرن الماضي قال روتى، إن هذا الأمر قد يستغرق "أشهرا أو أكثر".

وتفرض هولندا قيودا هى الأكثر تشددا منذ انتهاء الحرب العالمية تتضمن إقفال المدارس والمطاعم والمقاهي.