نيوزيلندا تخصص 7.3 مليار دولار لمواجهة التأثير العالمى لفيروس كورونا

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أعلنت نيوزيلندا تخصيص 7.3 مليار دولار لدعم النيوزيلنديين والاقتصاد من التأثير العالمى لفيروس "كورونا المستجد"، وقال وزير المالية جرانت روبرتسون - فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "إن الوباء سيكون له تأثير كبير على اقتصاد البلاد، وأن الحزمة تهدف إلى تخفيف هذا التأثير، حيث أنه سيتم تخصيص 302 مليون دولار لقطاع الصحة، و79ر1 مليار دولار للتغييرات الضريبية لتحرير التدفق النقدى و2ر3 مليار دولار لدعم الأجور للشركات المتضررة فى جميع القطاعات والمناطق".

وأضاف، "أن الحزمة تمثل 4% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، حيث أن الحكومة ستراقب الوضع باستمرار، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد".

يُشار إلى أن نيوزيلاندا سجلت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وقد الزمت كافة الوافدين إليها بالعزل الذاتى لمدة 14 يوما للحد من تفشى الفيروس.

وكانت وزارة الصحة النيوزيلندية، قد أعلنت يوم الخميس، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتعود حالتان لشخصين سافرا مؤخرا لإيران، فى حين تعود الحالة الثالثة لشخص زار شمال إيطاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن مستشفيات نيوزيلندا يمكنها التعامل مع الوضع، مشيرة إلى أن نظامنا للصحة العامة مصمم لمثل هذا التفشي".