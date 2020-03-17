نيابة شبرا الخيمة تأمر بتشريح جثة مسن والتحفظ على المتهمين لحين ورود التحريات

القليوبية نيفين طه

قرر زياد الباسل مدير نيابة شبرا الخيمة،برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها،بحجز المتهمين بقتل مسن بدائرة القسم لخلافات علي الميراث ملكية منزل لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

كما أمرت النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة بأنتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك،كما يتم ارسال السلاح الناري المستخدم بالواقعة للطب الشرعي للفحص

كان قد تلقي تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة،بتلقية بلاغا بوفاه المدعو "ا.ن.غ" فلاح مقيم دائرة القسم ،أثر طلق ناري وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية،وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ع.ع"،و"ن.ش" أقارب المجني عليه،بسب الخلاف علي ميراث ملكية منزل ،فقام المتهم الأول بأطلاق النيران علية من سلاح ناري أودت بحياتة

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وان المتهم الأول هو من أطلق النار علي المجني علية بمساعدة المتهم الثاني ،تم التحفظ على المتهمين والسلاح الناري المستخدم بالواقعة وهو عبارة عن سلاح ناري وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حيث قرر زياد الباسل مدير نيابة شبرا الخيمة،برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها،بحجز المتهمين بقتل مسن بدائرة القسم لخلافات علي الميراث لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

كما أمرت النيابة العامة بأنتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك،كما يتم ارسال السلاح الناري المستخدم بالواقعة للطب الشرعي للفحص