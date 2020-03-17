اليوم السابع
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ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:16 ص
ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وزيرة التضامن ترتدى كمامة للوقاية من كورونا
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

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ينشر "اليوم السابع"، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020، حيث حصلت أمنية راشد إبراهيم رحمة، من دمياط على المركز الأول، وماجدة ثابت محمد هريدى على المركز الثانى، وزينب محمد عبد الحميد على المركز الثالث، وأمينة محمد فتحى من الغربية الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة، وهى أم الشهيد عمر شعبان قطرب، صف ضابط صاعقة فى رفح شمال سيناء.

 

وقالت أمنية أم الشهيد، إن نجلها الشهيد تمنى الشهادة، وأنها زغردت يوم شهادة ابنها، مضيفة: " وكان بيتمنى يدخل الجيش من صغره، وقال لى ولو استشهدت مش عايزك تلبسى أسمر.. والبسى أبيض" متابعة:"أنا أم البطل الشهيد".

 

وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020، عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصاً على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء

 

كما تضمنت، أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضاً حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية ، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنياً.

اعلان الأم المثالية
اعلان الأم المثالية

 

إعلان الأم المثالية
إعلان الأم المثالية

 

إعلان الأمهات المثاليات
إعلان الأمهات المثاليات

 

الحضور خلال مؤتمر إعلان الأم المثالية
الحضور خلال مؤتمر إعلان الأم المثالية

 

لحظة وصول وزيرة التضامن الاجتماعى
لحظة وصول وزيرة التضامن الاجتماعى

 

وزيرة التضامن الاجتماعى ترتدى كمامة طبية
وزيرة التضامن الاجتماعى ترتدى كمامة طبية

 

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات
وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن أسماء الأمهات المثاليات

 

وزيرة التضامن ترتدى الكمامة
وزيرة التضامن ترتدى الكمامة

 

وزيرة التضامن ترتدى كمامة للوقاية من كورونا
وزيرة التضامن ترتدى كمامة للوقاية من كورونا

 

أحد الحضور يرتدى كمامة
أحد الحضور يرتدى كمامة

 

الأم المثالية
الأم المثالية

 

الأمهات المثاليات
الأمهات المثاليات

 

مؤتمر إعلان الأم المثالية
مؤتمر إعلان الأم المثالية

 

مؤتمر إعلان الأمهات المثاليات
مؤتمر إعلان الأمهات المثاليات

 

مؤتمر الأم المثالية
مؤتمر الأم المثالية

 

نيفين القباج خلال مؤتمر الأم المثالية
نيفين القباج خلال مؤتمر الأم المثالية

 

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال المؤتمر
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال المؤتمر

 

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

 

وزيرة التضامن الاجتماعى ترتدى الكمامة
وزيرة التضامن الاجتماعى ترتدى الكمامة

 

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن الأمهات المثاليات
وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن الأمهات المثاليات

 

وزيرة التضامن ترتدى كمامة خلال المؤتمر
وزيرة التضامن ترتدى كمامة خلال المؤتمر

 

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التضامن

اخبار مصر

اخبار مصرية

الام المثالية

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