نقيب أطباء كفر الشيخ: لا توجد حالات مصابة بكورونا ونناشد الأهالى بعدم ترديد الشائعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور عمرو أبو سمرة ، نقيب الأطباء بكفر الشيخ ، أنه لايزال يؤكد بصفة رسمية أن كفر الشيخ والحمد لله خالية من أي حالات كورونا، وأنه يطمئن كل أهالينا فى المحافظة بأن كل الأطباء والاعضاء المعاونين على أهبة الاستعداد لما هو أسوأ ،وان شاء الله لن يأتي الاسوأ إذا التزم الجميع بتعليمات الدولة في الحد من انتشار الفيروس .

وأضاف نقيب أطباء كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، لن يتقاعس أى طبيب فى المحافظة فى تقديم أقصى ما عنده لحماية أهالينا مطالباَ الأطباء والفريق المعاون بتوفير كافة درجات الحماية للأطباء والفريق المعاون بتوفير مستلزمات الحماية فى كل مستشفيات المحافظة، وأنه يقترح على المحافظ ومدير الامن وكل المسئولين الذهاب إلى المستشفيات وتقديم الدعم المعنوى للفريق الطبى فى كل مستشفى حتى لا يشعر مقدمى الخدمة بأنهم وحدهم فى المواجهة.

وأضاف أبو سمره، أنه يناشد أهالي المحافظة بالالتزام بتعليمات المسئولين التزاماً كاملاً وعدم ترديد الشائعات على صفحات الفيس بوك، ومنع نشر بوستات لمهاجمة الأطباء على صفحات الفيس بوك والتي تسبب إحباط للأطباء، ونحن فى أمس الحاجة لتصدير طاقة إيجابية لهم، والنقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة مع أي شخص يهاجم الأطباء ويكيل لهم الاتهامات دون أى دليل، وليطمئن الجميع بأن جنود البالطو الابيض فى خدمتك، ولم ولن يتقاعسوا في أداء مهامهم الوطنية حتى تجاوز هذه الأزمة أن شاء الله، حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه لا يوجد أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في المحافظة حتى تاريخه.

ونفت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فى بيان، لمديرية صحة كفر الشيخ وجود حالات اشتباه بمستشفى قلين المركزي، وكذلك نفت وجود أي حالات بمدرسة كفر العسكر الابتدائية، وكل الحالات المشتبهة بها التى جاءت نتيجتها من المعامل المركزية سلبية، وهناك عدد من العينات مازالت قيد الفحص وجارى الإعلان عن نتيجتها فور وصولها.

وأضافت سلام، أن نظام الترصد في مصر عامة وكفر الشيخ، خاصة قادر على اكتشاف معظم حالات الاشتباه سواء ترصد روتيني أو ترصد حدث، مشيرةً إلى أنه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يوميا بمنازلهم لمدة 14 يوما فترة الحضانة، من قبل إدارة الأمراض المعدية والترصد ومن خلال فرق الوقائي بالإدارات الصحية وأن أي حالة بظهر عليها الأعراض يتم عزلها فورا بأحد مستشفيات الإحالة.

وتهيب سلام بالمواطنين بكفر الشيخ، تحري الدقة قبل تداول أي خبر، وخصوصا في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، كما شددت علي ضرورة الالتزام من مواطني كفر الشيخ بسلوكيات النظافة ومكافحة العدوى، وأنه تم منع تداول الشيشة في المقاهي بأي شكل من الأشكال، ومن يستخدمها سيعرض نفسه للشئون القانونية.