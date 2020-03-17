نقابة المهندسين بالقاهرة تقرر إغلاق نواديها وتخفيض 50% من الموظفين

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسى القاهرة، إغلاق كافة نوادى النقابة التابعة لها، وهم "نادى أبو الفداء بالزمالك، نادى القاهرة الجديدة، نادى حلوان"، وتعليق كافة الدورات التدريبية التى تقدمها إدارة التدريب بالنقابة لحين إشعار أخر، وذلك نظرا لما يمر به العالم أجمع من تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد، وتماشيا واحتراما لسياسة الدولة المصرية، نحو تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض.

وأوضحت نقابة مهندسين القاهرة، أنها قررت أيضا إلغاء كافة أنشطة الرحلات التى تقوم بها، والمُعلن عنها، بالإضافة إلى حضور 50% من قوة كافة الإدارات للتخفيف من كثافة الموظفين للحد من إنتشار المرض، مشيرة إلى أنه تيسيرا من النقابة فى خدمة المهندسين، فإنه سيتم تسيير الأعمال المتعلقة بالخدمات النقابية، من خلال تواجد 50% من قوة إدارة الخدمات النقابية لتقديم كافة الخدمات.

وناشدت نقابة مهندسين القاهرة، أعضائها الراغبين فى الحصول على الخدمات المتاح تقديمها حاليا، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من ارتداء الماسك، وتطهير الأيدى، لافته إلى أن موظفى النقابة أيضا سيطبقون تلك الإجراءات.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.