مقتل مسن على أيدى أقاربه بشبرا الخيمة بسبب خلاف على الميراث

القليوبية نيفين طه

لقى مسن مصرعه علي أيدى اثنان من أقارب للخلاف على الميراث بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم ضبط المتهمين والتحفظ على السلاح النارى المستخدم بالواقعة ونقل الجثة لمستشفي ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا لوفاه المدعو "ا.ن.غ" وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ع.ع"، و"ن.ش" أقارب المجني عليه، بسبب الخلاف علي ميراث ملكية منزل، فقام المتهم الأول بإطلاق النيران علية من سلاح ناري أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.