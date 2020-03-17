مصرع طالب وإصابة 6 آخرين فى حادثين تصادم متفرقين بقنا

قنا - وائل محمد

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل فى قرية العديسية، كما أصيب 5 أشخاص آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة، أعلى كوبرى الصالحية، بقرية الجبلاو بقنا، تم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع "كريم.ع" 15 عامًا، وإصابة "حسين.ش.ع"، 15 عامًا، في حادث تصادم موتوسيكل في سيارة نقل بقرية العيديسية بالمدينة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، والمصاب قنا الجامعي.



كما تلقى إخطارًا آخر بإصابة كلًا من "حسن.أ.ح"، 26 عامًا، و"أحمد.أ.م" 24 عامًا، و"أحمد.ن.م"، 25 عامًا، و"عبدالغفار.ع.ح"، 17 عامًا، و"ممدوح.ع.ح"، 32 عامًا، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة، أعلى كوبري الصالحية، بقرية الجبلاو بقنا، تم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي وتم تحرير محضر لكل حادثة على حدى، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.



فى سياق اخر تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد إصابة "إبراهيم.ع.ع" 18 عامًا، ومقيم مركز البلينا، محافظة سوهاج، بطلق ناري أسفر عن إصابته بكسر مضاعف في الساق اليسرى، على طريق قرية بأبوتشت، جاري تكثيف التحريات لضبط مرتكبي الواقعة.



وافادت التحريات الأولية للحادث أن مجموعة من قطاع الطرق، اعترضوا طريقه أثناء قيادة دراجته البخارية "التوك توك" واطلقوا عليه عياري بغرض سرقة ، مما أدى إلى إصابته وفروا هاربين تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.



