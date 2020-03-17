مصادرة 200 "شيشة " من 25 مقهى بالزقازيق فى حملات مكثقة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف نبيل فاروق الرئيس، بالتنسيق مع العميد أيمن الفقى مدير شرطة المرافق، حملات مكثفة على المقاهى والكافيهات، والمحال العامة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، لرفع الإشغالات ومصادرة الشيش منها، والتنبيه على أصحاب المحال أنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة سيتم غلق المحال فورا، وقطع المرافق عنها من "مياه – كهرباء- غاز " وذلك تنفيذا لقرار المحافظ .

أسفرت الحملة عن مصادرة 200 شيشية من 25 كافيه ومقهى، ليتم إعدامها وعدم تسليمها لأصحاب المقاهى مره أخرى .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهى غير الملتزمين .

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ "سيبرات " الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الأمراض الفيروسية والمعدية .

كما أصدر قرارا، بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك.

شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والاطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



حملات لمصادرة الشيشة



حملات لمصادرة الشيشة



حملات لمصادرة الشيشة



حملات لمصادرة الشيشة