مستشار النمسا يشكر مواطنيه لعدم التواجد فى الشارع والمدارس بسبب كورونا

أ ش أ

دعا المستشار النمساوى سباستيان كورتس، المواطنين إلى تحمل الضغوط والمثابرة إلى حين التغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال كورتس، فى تصريح اليوم، الثلاثاء، إن القرارات الحكومية بعزل المواطنين والمدن كانت ضرورة بالرغم من معارضة البعض لها، لافتا إلى أن أهمها وقف المدارس والجامعات.

وتوجه المستشار النمساوى بالشكر لكل النمساويين على الاستجابة السريعة والدعم لقرارات الحكومة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النمسا كانت واحدة من أولى الدول فى أوروبا التى اتخذت هذه القرارات الصعبة.

وأعرب عن امتنانه الواسع للمواطنين لأنهم كانوا متسقين للغاية، وتحملوا تبعات الأزمة بمسئولية كبيرة، لافتا إلى أن الجميع قدم مساهمة رائعة من أجل إنقاذ العديد من الأرواح.

ولفت كورتس، إلى أنه تم خفض أنشطة التعليم والمدارس بنسبة 95 %، كما انخفضت حركة الركاب على السكك الحديدية بنسبة 70%، وعزفت الغالبية عن التواجد بالشوارع.