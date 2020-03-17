اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:35 م
خالد صلاح
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مسئول سويسرى يحذر من انهيار المستشفيات حال انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:49 ص
مسئول سويسرى يحذر من انهيار المستشفيات حال انتشار فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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حذر مسؤول صحي سويسري كبير اليوم الثلاثاء، من أن المستشفيات في سويسرا قد تنهار إذا استمر انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة سريعة، وحث المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء.

وقال دانييل كوخ مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية لإذاعة (إس.آر.إف) "الفيروس بيننا والآن علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا حتى لا ينتشر على نطاق أوسع. أصيب بالمرض عدد أكبر مما ينبغي، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فستنهار المستشفيات".

وحشدت سويسرا زهاء ثمانية آلاف من ِأفراد الجيش أمس الاثنين ومنعت كل الفعاليات العامة والخاصة بعد إعلان تفشي كورونا حالة طوارئ "استثنائية" تتطلب إجراءات جذرية.

وثبتت إصابة أكثر من 2330 شخصا بالمرض حتى الآن في سويسرا بينما توفي ما لا يقل عن 14.

 


سويسرا

كورونا

مستشفيات سويسرا

فيروس كورونا

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