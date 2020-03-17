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مرور القليوبية يضبط 3 عاطلين بتهمة فرض إتاوات بالمواقف وسيارة مسروقة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:41 م
مرور القليوبية يضبط 3 عاطلين بتهمة فرض إتاوات بالمواقف وسيارة مسروقة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على ثلاثة عاطلين بتهمة فرض الإتاوات بالمواقف وسيارة مبلغ بسرقتها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية بقيام ضباط المرور بشن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومزوالى مهنة السايس بدون ترخيص وفارضى الإتاوات بمرور القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ع.ع"19سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حال قيامه بمزاولة سايس بدون ترخيص، أمام المحكمة -  دائرة قسم اول شبرا الخيمة ،وضبط بحوزته مبلغ مالي 50 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4746 لسنة 2020م جنح قسم اول شبرا الخيمة، و"م.ص"27 سنة، عاطل حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة أمام موقف مسطرد / المؤسسة – دائرة قسم اول شبرا الخيمة  بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 115 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6748 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة،و"م.ع" 30 سنة،عاطل، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة الطريق الدائري أعلي كوبري مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 840 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6747 لسنة 2020م جنح قسم ثان شبرا الخيمة.

كما تمكن ضباط مباحث المرور اثناء المرور بناحية شارع الخفاق من شارع نادي البلاستيك – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة من العثور على سيارة.. بالكشف عنها بقاعدة الحاسب الالي بإدارة المرور تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 29894 لسنة 2018م جنح بولاق الدكرور – جيزة بتاريخ 8/8/2018م بلاغ المدعو "م ش ع"  المقيم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2774 لسنة 2020م اداري قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.


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