اليوم السابع
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محمد بن راشد يصدر قرارا بترقية عبدالله المرى قائد شرطة دبى إلى رتبة فريق

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:12 م
محمد بن راشد يصدر قرارا بترقية عبدالله المرى قائد شرطة دبى إلى رتبة فريق عبدالله خليفة المرى القائد العام لشرطة دبى
وكالات

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أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى قرارا بترقية عبدالله خليفة المرى القائد العام لشرطة دبى إلى رتبة فريق تقديرا لجهوده و اسهاماته فى مجال العمل الأمنى و دوره فى قيادة منظومة العمل الشرطى فى إمارة دبى و التى جعلت منها واحدة من أكثر مدن العالم التى تتمتع بأعلى درجات الأمن و الأمان بحسب صحيفة البيان.

 

 

و أعرب الفريق عبدالله خليفة المرى عن بالغ الشكر والعرفان للثقة الغالية والمتابعة والتشجيع المستمرين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤكدا أن خدمة الوطن و السهر على أمنه و استقراره وضمان راحة وسعادة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار هو شرف وأمانة لا يدخر أبناء جهاز الشرطة كل فى موقعه، أى جهد فى حملها على الوجه الأكمل لتبقى دولة الإمارات رمزا للأمن والأمان ونموذجا يحتذى فى إقرار القانون و تطبيق أحكامه بصورة تصون مكتسبات الوطن وتحمى مقدراته.

 

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى أرض الوطن نظرا لصعوبة السفر وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين، وذلك  في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول،

كما دعت الخارجية الإماراتية الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر، مؤكدة على أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444


دبى

عبدالله خليفة المرى

الإمارات

أبو ظبى

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