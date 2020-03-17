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محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمصيف بلطيم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:53 م
محافظ كفر الشيخ يناقش خطة تطوير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمصيف بلطيم محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خطة تطوير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمصيف بلطيم، التابع لوزارة البيئة، والاتحاد الأوروبي‪ "EU"، وبنك التعمير الألماني‪ "KFW”، ووكالة التعاون الدولي الألمانية ‪ "GIZ"، وهيئة المعونة السويسرية‪ "SECO".

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد اسماعيل، والدكتور محمد اسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى حركة نقل المخلفات الصلبة بداية من التجميع ونقلها، وتوفير حاويات لتجميع المخلفات الصلبة، لافتاً أنه سيتم توفير 50 حاوية واختيار الأماكن بمصيف بلطيم، لوضع صناديق القمامة، بالإضافة إلي اختيار موقع " محطة وسيطة " لتجميع مخلفات مدينتي بلطيم ومصيف بلطيم، كذا توفير المعدات لتغطية موسم الصيف، والتأكد من مقاومة البعوض والتخلص منه بطريقة طبيعية وفعالة وآمنة على الأطفال والكبار، فضلاً عن تشجير بعض أجزاء من الكورنيش بالتعاون مع وزارة البيئة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة و متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ورؤية مصر 2030 للنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الأمن من المخلفات بجميع أنواعها وإعادة تدويرها لتعظيم الاستفادة منها.

وعلى جانب أخر أكد  الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري، أنه تم معالجة 7810 طائر، وتم تحصين  33680 طائر ضد الأمراض الوبائية ، كما تم التحصين ضد انفلونزا الطيور سواء بأجر أو بؤر أو حضانات 10380 طائر، وتم استخراج 13 تصريح نقل طيور، مشيراً إلى أنه تم زيارة 220 منزلاً، فضلاً عن تطهير 16سوق، وتطهير20 رياشه ، بالإضافة إلى عمل 5 ندوات إرشادية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

  

 


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