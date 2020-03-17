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محافظ دمياط تنفذ قرار تخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:43 م
محافظ دمياط تنفذ قرار تخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية لمواجهة كورونا اجتماع محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير مديرية التنظيم والإدارة، وعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر أمس بشأن تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى جاء ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظ أنه سيتم منح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والذى يُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالى لنشره، وكذلك منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن إثنى عشرة ميلادى، وذلك طبقاً للمادة الرابعة بالقرار.

كما أشارت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم مخاطبة مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد مقترح لتنظيم العمالة وتوزيع جميع المهام بما لا يخل بنظام العمل مع مراعاة التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقاً للقرار الصادر والتنفيذ اعتبارا من غداً مؤكدة أنه يستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل "خدمات النقل، الاسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحى والكهرباء".

وفى سياق أخر، أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة دمياط، والتى رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وطارق بدوى مدير مديرية الطرق وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إذ جاءت تلك الجولة استكمالا لسلسلة متابعتها المستمرة للتأكد من جودة عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى، وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق.

حيث تفقدت المحافظ عمليات الرصف بالأسفلت الجارى تنفيذها بطريق المحور الذى يمر بعدد من المناطق بمدينة دمياط، إذ وجهت سيادتها بوضع خطة محددة لتوسيع الشارع خلال تنفيذ تلك الأعمال مؤكدة على تنفيذ الرصف وإتمامه وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن وصيانة بالوعات صرف مياه الأمطار، وإنشاء بالوعات جديدة لمنع تراكم المياه بطول هذا الطريق الحيوى، كما شددت المحافظ على الشركة المنفذة بوجود مهندس بصفة مستمرة للإشراف على تلك العملية.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بزيارة محطة رفع صرف صحى السيالة للوقوف على المشكلة الخاصة بتعطل أحد الموتورين الموجودين بالمحطة، والتى أدت إلى تراكم مياه الصرف الصحى، حيث تواصلت المحافظ فوراً مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف ووجهت بسرعة إرسال موتور وتركيبه بالمحطة لنهو المشكله، كما أكدت على مسئولى الوحدة المحلية بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه المتراكمة بالشوارع.

 

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محافظ دمياط تتفقد الطرق 

 

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محافظ دمياط تتفقد الطرق 

 

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