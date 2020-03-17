محافظ دمياط: تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع

دمياط معتز الشربينى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.

كما أكدت أيضاً على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية، و متابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين ، كما شددت على أهمية فرض الرقابة على أماكن تخزين السلع و المنظفات والمطهرات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقائية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن محافظة دمياط بكافة أجهزتها أعلنت حالة الاستعداد مبكرا لمواجهة فيروس كورونا طبقا لتعليمات رئاسة الوزراء.

وأضافت محافظ دمياط، أن عدد الحالات التى تم اكتشافها حاليا حوالى 10 حالات تم عزلها وجارى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها وجارى متابعة حالات المحيطين بهم ، موضحة أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات وتم إعداد غرفة عمليات للمتابعة اليومية لحظة بلحظة.

وأضافت المحافظ أنه صدر أمس القرار رقم 157 لسنة 2020 بشأن حظر استعمال الشيشة فى المقاهى والكافيتريات بنطاق المحافظة وذلك بعد صدور بيان وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر الشيشة فى نقل فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .

وتم التشديد على أنه فى حالة عدم التزام أصحاب المقاهى العامة والكافيتريات سيتم اتخاذ إجراءات الغلق حيالها وفصل المرافق عنها فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة.

كما أوضحت المحافظ أن مديرية الأمن تواصل تنفيذ حملاتها لغلق مراكز الدروس الخصوصية وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك من خلال التعامل الفورى مع مراكز الدروس الخصوصية لغلقها وتشميعها لمنع التجمعات .

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي رئيس المدينة و نواب رئيس المدينة وقسم الإشغالات بالوحدة بشن حملة موسعة على السوق العمومي وأسواق 63، 89، 101، وجريزة الصيادين، وسور الاستاد وذلك لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بحظر استعمال الشيشة في المقاهي العامة والكافيتريات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما تم رفع الإشغالات المخالفة بتلك الأسواق.

في إطار جهود الوحدة المحلية لمدينة كما قام قسم مكافحة الحشرات بالوحدة المحلية بحملات تطهير مكثفة لتعقيم وتطهير المنشأت الحكومية بمدينة رأس البر، حيث تم تعقيم مبنى مستشفى رأس البر المركزي وقسم الشرطة وكذلك مبنى الوحدة المحلية ومبني المركز التكنولوجي، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للوقاية ضد الفيروسات والأمراض المعدية.