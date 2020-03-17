محافظ بني سويف: حصر التصريحات الإعلامية حول "كورونا" على وكيل الصحة

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن مديرية الصحة هى" الجهة الوحيدة في المحافظة "المنوط بها الحديث والإعلان عن أية مستجدات خاصة بفيروس كورونا ،وأن وكيل وزارة الصحة هو الوحيد المسموح له بالحديث عن فيروس كورونا ،مشددا على كافة التنفيذيين بعدم الإدلاء على الإطلاق بأية تصريحات إعلامية أو بيانات صحفية بأي شكل من الأشكال سواء مكتوبة أو مصورة أو شفهية في هذا المجال ، ومؤكدا على أن الطب الوقائي بالصحة والجامعة هو المصدر الموثوق به في مجال مكافحة العدوى

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الموسع بشأن تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث حضر الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للصحة العامة ،وأعضاء لجنة مواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) التي شكلها المحافظ برئاسته ،لتختص بإعداد خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بالفيروس،واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس ،والتأكد على مدار الساعة من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة ،والتأكد من طبيعة الإجراءات الوقائية المتخذة مع الحالات التي قد يشتبه في إصابتها بالفيروس ، وسيناريوهات التعامل في حالة الاصابة بالفيروس

كم أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم تخصيص رقمي: 2207147 و 2207106 ،بلجنة ادارة الأزمات بمديرية الصحة وإدارة الطب الوقائي بالمديرية ،للإبلاغ عن الاشتباه في أية حالات مصابة بفيروس كورونا، وللاستفسار الارشادات الطبية الخاصة بالفيروسية المعدية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه المحافظ بشأن تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ،وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للصحة العامة،وأعضاء لجنة مواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) التي شكلها المحافظ برئاسته،وبحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ،والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،واللواء أشرف حافظ رئيس هيئة الرقابة الادراية بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني،ورئيس مكتب المخابرات العامة ببني سويف،واللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، ونقباء نقابات :الأطباء والصيدلة والأسنان والتمرض والطب البيطري

من ناحية أخرى أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددا من القرارات الهامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا(covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس

حيث قرر المحافظ الغاء كافة الأسواق العشوائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وإغلاق كافة المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات "يوميا " بداية من الساعة 10 مساءً اليوم وحتى 6 صباح اليوم التالي ،باستثناءالمخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة بكافة أنواعها وأحجامها،ويفضل للمحلات أن تقدم خدمة التوصيل للمنازل"الديلفيري"، وذلك بداية اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري ، بالإضافة إلى الغلق الكامل لكل صالات وقاعات الأفراح ودور المناسبات من صباح الخميس المقبل 19 مارس الجاري،مع منع إقامة السرادقات سواء لتلقى العزاء أوإقامة الأفراح