اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يشكل لجنة من كفاة المؤسسات لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:22 م
محافظ بنى سويف يشكل لجنة من كفاة المؤسسات لمواجهة فيروس كورونا الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، قرار رقم 561 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) ، برئاسته وعضوية كل من "نائبى المحافظ ، ورئيس الجامعة ، ومدير الأمن ، والسكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد ، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية ، وممثل عن فرع الأمن الوطني ، وعميد كلية طب بنى سويف ، ووكيل وزارة الصحة  "مقرراُ للجنة" ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المصالح الحكومية ، ووكيل وزارة الأوقاف .

وممثلين عن الطوائف المسيحية بالمحافظة،مدير مستشفى بنى سويف العسكري ، مدير المستشفى الجامعى ، ومديرى المستشفيات العامة والصدر والحميات ، ونقباء نقابات الأطباء والأسنان والصيدلة والتمريض والبيطريين ، ومدير فرع هيئة التأمين الصحي ، ورئيس مرفق الإسعاف ، ومقررى المجلس القوميين للمرأة والسكان ، ومدير الأزمات بالمحافظة ، وممثل عن المستشفيات الخاصة ، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها .

حيث تختص اللجنة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) ، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى من شأنها الحد من انتشار الفيروس ، والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس ، والتأكد من طبيعة الإجراءات الوقائية المتخذة مع الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس ، وكذلك أن وجدت حالات تأكد إجابية التحاليل بشأنها .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تعد إجراء ضمن الإجراءات التى نفذتها المحافظة منذ تكليفات الخطة الشاملة التى اعتمدتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا ، حيث قد سبقتها إجراءات عديدة تم تنفيذها ، وتنسيقات واجتماعات تحضيرية مع كافة الجهات المختصة وذات الصلة ، وتم بالفعل وضع استراتيجية تتضمن أليات وإجراءات نوعية واحترازية ، سيتم الاعلان عنها فى اجتماع المجلس الأعلى للصحة العامة ، وفى حضور أعضاء اللجنة المشكلة سالفة الذكر بكامل أعضائها .

وقرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، تعديل مواعيد حضور وانصراف السيدات من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، بأن يكون موعد الحضور للعمل فى الساعة 9 صباحا ً، والإنصراف فى تمام الساعة1 ظهراً .

كما وجه المحافظ باتخاذ حزمة من الإجراءات بعد تنسيق مع إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المصالح الحكومى .


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