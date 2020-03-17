اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:54 م
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محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات فى شبين الكوم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:46 م
محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات فى شبين الكوم جولة محافظ المنوفية بمستشفى شبين الكوم
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اليوم اللواء الثلاثاء، إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم، والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بفيروس كورونا، بحضور الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى .

وأكد محافظ المنوفية على أن زيارته تأتى فى إطار بعث رسالة طمانينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أى ظروف طارئة، مشيدا بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة، موجها بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة .

وتفقد المحافظ قسم العزل وعيادة اشتباه كورونا ومعمل PCR والمعامل التى يتم سحب العينات بها، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية سحب العينات والإجراءات المتبعة لحين إرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة والرد على نتيجتها .

وفى ذات السياق تفقد المحافظ العيادات الخارجية وقسم الأطفال وقسم طب الحالات الحرجة " العناية المركزة " وأطمئن على حالة المرضى وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، مشيدا بانتظام أطقم الأطباء والتمريض فى العمل بالمستشفى. 

وعلى جانب آخر، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمنطقة أرض عرفة بشبين الكوم، كما وجه رئيس حى غرب شبين الكوم بإزالة كافة آثار موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة منذ أيام، وشفط تجمعات مياه الأمطار بأرض عرفه، وكذا تسوية وتمهيد المنطقة، كما وجه مدير مديرية الطرق بدعم المعدات بعدد 2 جليدر لسرعة إنجاز الأعمال الموكلة إليهم .

وأشار المحافظ إلى إمكانية إقامة موقف نموذجى وكذا محلات نموذجية بإيجار مخفض لإضفاء مظهر حضارى على المنطقة وإزالة الأكشاك المخالفة لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية .

محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم (1)
محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم

 

محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم (2)
محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم

 

محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم (3)
محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم

 

محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم (4)
محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم 

 

محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم (5)
محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم

 

محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم (6)
محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم

 

محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم (7)
محافظ المنوفية يتفقد العزل والحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم

 

 


محافظ المنوفية

مستشفى شبين الكوم

الحجر الصحى بمستشفى شبين الكوم

غرفة العزل بمستشفى الحميات

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