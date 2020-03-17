اليوم السابع
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محافظ القليوبية يقرر حظر إقامة سرادقات الأفراح العزاء ويعلن غلق القاعات و"السيبرات"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:31 م
محافظ القليوبية يقرر حظر إقامة سرادقات الأفراح العزاء ويعلن غلق القاعات و"السيبرات" محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بحظر إقامة سرادقات العزاء والأفراح بنطاق المحافظة، لمدة خمسة عشر يوميا قابلة للتجديد في حالة الضرورة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتضمن قرار المحافظ، حظر تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح،  وكذا الأماكن التي تستخدم فى نشاط ألعاب الفيديو جيم ( البلاي ستيشن) مؤقتا ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد فى حالة الضرورة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة فى حينه حيال المخالفين مع غلق كافة المحال المخالفة مؤقتا طول فترة سريان الحظر.

وناشد المحافظ، أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.

وكانت قد أشارت المحافظة في بيانها، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة وغلق جميع المراكز التعليمية وتعطيل العمل بجميع دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية والتي تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب، ولمدة أسبوعين. 

وأضاف البيان، أن مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والصحة ستقوم بإجراء كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فى سياق أخر قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منح الفئات التالية من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، عدا مديرية الشئون الصحية وما يتبعها أجازة إستثنائية لمدة 15 يوما إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار المحافظ، المصابون بأمراض مزمنة والواردة بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء وهى "السكر - الضغط ـ أمراض الكلى ـ أمراض الكبد ـ أمراض القلب ـ الأورام" وفقاً لما هو ثابت ببطاقته العلاجية ومن خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، والحامل أو التى ترعى طفلاُ أو أكثر  يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك، والموظف العائد من خارج البلاد تبدأ من تاريخ عودته للبلاد على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك.

كما شمل القرار الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية بإستحقاق هذه الأجازة، أما الموظف المخالط لمصاب بمرض معد فيمنح أجازة للمدة التى تحددها الجهة الطبية المختصة، وتكون الأجازات الاستثنائية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة قانوناً أو تأثر على أى من مستحقات الموظف المالية.


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