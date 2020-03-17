محافظ القليوبية: نبحث عن أرضي جديدة لإنشاء محطات وسيطة للقمامة بمدن المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بوفد من وزارة التنمية المحلية على رأسه الدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد عبد الرسول مدير وحدة التقييم والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، وذلك في إطار جهود المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تماشيا مع منظومة الجمع السكني المزمع تطبيقها قريبا بكل مدن المحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيانها، أن المنظومة تستهدف النهوض بمستوي النظافة ومنع أي تراكمات بالشوارع حيث تم الإنتهاء من كراسة الشروط وجاري طرحها لبدء تطبيق المنظومة، كما حضر الإجتماع كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومديري النظافة والبيئة والشئون المالية والتطوير الحضري والمكتب الفني .

وخلال الاجتماع بحث المحافظ، عدد من قطع الأراضي التي تم توفيرها لإقامة محطات وسيطة، سواء متحركة أو ثابتة حيث تم توفير عدد من مساحات الأراضي لإقامة محطات وسيطة بمدن كفر شكر وبنها وقها وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة.

ومن جانبه وجه المحافظ، بالبحث عن قطع أراضي أخرى تصلح لإقامة محطات وسيطة ثابتة، بحيث يتم إنشاؤها بشكل متطور ومستديم لإستيعاب كميات القمامة المتولدة بدون أي أضرار بيئية أو صحية يتأذى منها المواطنون.

وأعلن المحافظ، أنه تم الانتهاء من 99% من إنشاء المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة، على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتنقل 2000م مكب يوميا من القمامة، حيث تستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب، ويوجد مقترح باستغلال المحطة فى فرز المخلفات، وكبسها قبل نقلها مما يخفض عدد النقلات ويوفر الجهد والتكاليف، ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات، كما أن المحطة سوف تخدم أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة فى تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.