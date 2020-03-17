اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: نبحث عن أرضي جديدة لإنشاء محطات وسيطة للقمامة بمدن المحافظة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:09 م
محافظ القليوبية: نبحث عن أرضي جديدة لإنشاء محطات وسيطة للقمامة بمدن المحافظة جانب من اللقاء
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بوفد من وزارة التنمية المحلية على رأسه الدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد عبد الرسول مدير وحدة التقييم والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، وذلك في إطار جهود المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تماشيا مع منظومة الجمع السكني المزمع تطبيقها قريبا بكل مدن المحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيانها، أن المنظومة تستهدف النهوض بمستوي النظافة ومنع أي تراكمات بالشوارع حيث تم الإنتهاء من كراسة الشروط وجاري طرحها لبدء تطبيق المنظومة، كما حضر الإجتماع كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومديري النظافة والبيئة والشئون المالية والتطوير الحضري والمكتب الفني .

وخلال الاجتماع بحث المحافظ، عدد من قطع الأراضي التي تم توفيرها لإقامة محطات وسيطة، سواء متحركة أو ثابتة حيث تم توفير عدد من مساحات الأراضي لإقامة محطات وسيطة بمدن كفر شكر وبنها وقها وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة.

ومن جانبه وجه المحافظ، بالبحث عن قطع أراضي أخرى تصلح لإقامة محطات وسيطة ثابتة، بحيث يتم إنشاؤها بشكل متطور ومستديم لإستيعاب كميات القمامة المتولدة بدون أي أضرار بيئية أو صحية يتأذى منها المواطنون.

وأعلن المحافظ، أنه تم الانتهاء من 99% من إنشاء المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة، على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتنقل 2000م مكب يوميا من القمامة، حيث تستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب، ويوجد مقترح باستغلال المحطة فى فرز المخلفات، وكبسها قبل نقلها مما يخفض عدد النقلات ويوفر الجهد والتكاليف، ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات، كما أن المحطة سوف تخدم أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة فى تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

محطات وسيطة

شبرا الخيمة

القمامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة