اليوم السابع
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محافظ القليوبية: افتتاح طريق الرياح التوفيقى أمام مديرية الأمن قريبا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:48 م
محافظ القليوبية: افتتاح طريق الرياح التوفيقى أمام مديرية الأمن قريبا افتتاح طريق الرياح التوفيقى أمام مديرية الأمن للمواطنين قريبا
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، شارع الرياح التوفيقي أمام مديرية الأمن المغلق منذ فترة، والمزمع افتتاحه أمام المواطنين خلال أيام لتيسير الحركة المرورية حيث تم إزالة الحواجز الخرسانية والانتهاء من أعمال الرصف.

 

وأكد المحافظـ، أن المحافظة بالتنسيق مع أجهزة مديرية الأمن بالمحافظة تسعي دائما لخدمة المواطنين وتلبية رغباتهم في إطار القانون، وتم التفكير في فتح الشارع تسهيلا على قائدي المركبات للمرور الآمن وتحقيق السيولة المرورية.

 

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية فتح طريق الرياح التوفيقي أمام مديرية أمن القليوبية بالعاصمة بنها، وذلك بعد موافقة الأجهزة الأمنية على إعادة الحركة المرورية للطريق بعد غلقه لأكثر من 9 سنوات.

 

وتقدم اللواء إيهاب مرزوق مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بمذكرة تتضمن فتح الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام القادمين من والى بنها وكفر شكر، وطريق المنصورة – بنها، وذكر أن إعادة فتح الطريق بعد غلقه في أعقاب ثورة يناير 2011 لتأمين حرم مديرية أمن القليوبية سيؤدي إلى انتعاش الحركة المرورية للسير داخل مدينة بنها، حيث أن الطريق سيعمل فى الاتجاهين.

 

وأشار، إلى أنه فتح الطريق سيسهل لسيارات السرفيس والنقل الداخلي الوصول إلى مناطق المنشية والكوبري ومحطة السكة الحديد، كما سيتم رفع الضغط المروري داخل شوارع  بنها، مؤكدًا رفع الصدادات والكتل الخرسانية وتم فتح الطريق فعليًا فى الاتجاهين.

 

وشكل غلق الطريق الحيوي عبئًا على كاهل المواطنين فى المرور السهل والآمن، ومن ثم تعددت مطالب المواطنين بفتحه، هو ما لاقى استجابة من قبل الأجهزة الأمنية.

 

افتتاح طريق الرياح التوفيقى أمام مديرية الأمن للمواطنين قريبا (1)
افتتاح طريق الرياح التوفيقى أمام مديرية الأمن للمواطنين قريبا

 

افتتاح طريق الرياح التوفيقى أمام مديرية الأمن للمواطنين قريبا (2)
افتتاح طريق الرياح التوفيقى أمام مديرية الأمن للمواطنين قريبا

أخبار القليوبية

مديرية أمن القليوبية

طريق الرياح التوفيقي ببنها

طريق بنها

اخبار مصر

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