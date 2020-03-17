محافظ الغربية منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة أجازة 15 يوما

الغربية – عادل ضرة

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ،تعليماته لمديرى الإدارات بالديوان العام بمنح أصحاب الأمراض المزمنه "ضغط – سكر – قلب – أمراض كلى وكبد والأورام "، من العاملين أجازة استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء 15 يوما بشأن حماية المواطنين من تداعيات محتملة لفيروس كورنا ،وتجميع بطاقاتهم الصحية وعرضها على لجنة التأمين الصحى ،لإعتماد الأجازة .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام مع مديرى الأدارات بالديوان العام، حيث طالب المحافظ مديرى الإدارات بتخفيض عدد العاملين بكل ادارة وذلك بالتنسيق مع السكرتير العام بتحديد طريقة العمل ويستنى من هذا " المكاتب الرئيسية – العلاقات – الأمن – إدارة الأزمات – غرفة العمليات –السائقين "، وذلك لعدم التكدس فى بالإدارات .

وفى هذا الصدد شدد المحافظ على توفير التهوية الجيدة اللازمة والاهتمام بالنظافة اليومية بالإدارات ،على أن يتم نظافة جميع الإدارات مرتين يوميا صباحا وبعد انتهاء العمل.

وخلال الإجتماع كلف محافظ الغربية ادارة خدمة المواطنين بالديوان العام بفتح مكتب خارجى لتلقى طلبات المواطنين مع تنظيم العمل وعدم التكدس والازدحام أمام المكتب، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من التداعيات المحتملة لفيروس كورنا المستجد، مؤكدا على أننا نعمل جميعا لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من الأمراض.