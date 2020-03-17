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محافظ الدقهلية: لجنة دائمة لمتابعة مواجهة "كورونا" وتلقى شكاوى المواطنين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:42 م
محافظ الدقهلية: لجنة دائمة لمتابعة مواجهة "كورونا" وتلقى شكاوى المواطنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة دائمة على أعلى مستوى برئاسته وعضوية هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وذلك لمتابعة تنفيذ كافه الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التداعيات المتعلقة بالفيروس، وتلقى شكاوى المواطنين.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور مختار أن فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة مستمرة فى أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات واماكن التجمعات للوقاية والحد من انتشار الفيروس، كما كلف محافظ الدقهلية رؤساء المدن والاحياء ومديرى مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الاجراءات التى تم اتخاذها بكل دقه وحسم وذلك بالتنسيق مع مديرية امن الدقهلية وكافة الاجهزة المعنية والتى تمثلت فى حظر الشيشة بالمقاهى والكافتيريات وايقاف الاسواق الاسبوعية وحظر اقامه فاعليات ذات كثافه كبيرة من المواطنين وكذلك الغاء التوقيع بالبصمة لجميع العاملين بالوحدات الادارية وايضا غلق مراكز وسناتر الأنشطة التعليمية.

وأكد محافظ الدقهلية تنفيذ حملات للرقابة على الصيدليات ومحلات الأغذية للتأكد من البيع لمستلزمات التطهير والوقاية والسلع الغذائية للمواطنين دون مغالاة فى اسعارها واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية فورا تجاه المخالفين. وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الأوقاف بتكثيف التوعية للمواطنين فى صلاة الجمعة القادمة من خلال الأئمة والدعاة بطرق الوقاية من الفيروس والتأكيد على أهمية نظافة المنازل والنظافة الشخصية والتى أكدتها وصايا وتعاليم القرآن الكريم واتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة فى حالة استنفار دائم على مدار الساعة للتعامل الفورى مع أي مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المحافظة مؤكدا لمواطنى الدقهلية ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإرشادات الصحية وطرق الوقاية.

 

 


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