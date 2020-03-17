محافظ البحيرة: خفض 50% من عدد الموظفين بالمصالح الحكومية

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ،عن بدء تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة ، مضيفا أنه سيتم منح العاملات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إجازات ،خلال فترة تنفيذ القرار، ،كما سيتم العمل بين باقي العاملين بالتناوب فيما بينهم ،ويستثني من تطبيق القرار العاملون في القطاعات الخدمية .

أشار اللواء هشام آمنه ، إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين وأسرهم في ضوء تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ،مع التشديد في إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الوحدات الإدارية والمصاعد ودورات المياه ،وفقًا للإرشادات التى تصدر من وزارة الصحة في هذا الشأن .

وأضاف محافظ البحيرة ،أنه تم مخاطبة مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية ‘بإعداد مقترح لتنظيم العمالة وتوزيع جميع المهام بما لايُخل بنظام العمل مع مراعاة التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ، وذلك طبقًا للقرار الصادر، وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارا من غدًا .

ووجه محافظ البحيرة بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه‘ والعمل على توعيه المواطنين مع الإهتمام بغسل الأيدى باستمرار وبالنظافة العامة مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة .