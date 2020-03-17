محافظ البحر الأحمر: منع العاملين بالقطاع السياحى من مغادرة مقر عملهم 14 يوما

ونص القرار الذي أصدرته المحافظة، اليوم الثلاثاء، على تعقيم المنتجعات والفنادق السياحية، وعدم مغادرة العاملين بالفنادق لمدة 14 يومًا، وإلزام الفنادق السياحية بالمتابعة الدورية للعاملين بها منذ خروج أخر سائح من المحافظة، عدم استقبال وفود سياحية.

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في تصريحات له، أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار مع جميع الفنادق والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن إجراءات الوقاية والتعقيم لن يتم التهاون في تنفيذها وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.