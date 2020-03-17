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محافظ البحر الأحمر: منع العاملين بالقطاع السياحى من مغادرة مقر عملهم 14 يوما

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:24 م
محافظ البحر الأحمر: منع العاملين بالقطاع السياحى من مغادرة مقر عملهم 14 يوما اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قرارًا بعدم مغادرة العاملين بالقطاع السياحي مقار عملهم قبل الفحص الكامل وإلزامهم بعدم المغادرة خلال فترة 14 يومًا، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة الحكومة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

ونص القرار الذي أصدرته المحافظة، اليوم الثلاثاء، على تعقيم المنتجعات والفنادق السياحية، وعدم مغادرة العاملين بالفنادق لمدة 14 يومًا، وإلزام الفنادق السياحية بالمتابعة الدورية للعاملين بها منذ خروج أخر سائح من المحافظة، عدم استقبال وفود سياحية.

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في تصريحات له، أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار مع جميع الفنادق والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن إجراءات الوقاية والتعقيم لن يتم التهاون في تنفيذها وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قرار منع العاملين فى السياحة المغادرة
قرار منع العاملين فى السياحة المغادرة

 

 


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