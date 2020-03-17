محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت الخاصة بمرتبات العاملين الحاصلين على إجازات كورونا

ماجد تمراز

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه لا يجب أن نأخذ أزمة فيروس كورونا بتهاون، وأن أى إجراء احترازي لا يمكن اعتباره اضطهاد، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع السياحى، معظمهم من الصعيد، مشيراً إلى أن تم الكشف عن 20 حالة بالبحر الأحمر، ولكن جميعهم من محافظات الصعيد، وأنه دار نقاش بينه وبين وزيرة الصحة، موضحاً أنه سيتم وضع العالمين في القطاع تحت الحجر الصحى طوال فترة حضانة المرض وهى الـ 14 يوم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج التاسعة، الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه شن حملة صباح أمس، وبدأ بمراكز الألعاب الإلكترونية، ووجد أطفال صغار فى غرف ضيقة معرضين للإصابة بأى مرض، وخلال الجولة وجد سائحين يشربون "شيشية" بالقرب من بعض المنازل بعد أن وفرتها لهم الأهالي بمقابل مادى، مشيراً إلى أن الوعى يبدأ دائما من المنازل، ولا يمكن أن يتم أخذ خطوات من الدولة إلا في وجود وعي للمواطنين.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن العاملين الذى سيحصلون على أجازات بالمحافظة لتقليل الاختلاط، ستتكفل بهم الدولة بالكامل، حتى تستقر الأمور ويعودون إلى أعمالهم من جديد، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال الخاصة الذي سيمتنعون عن دفع مرتبات العاملين الحاصلين على أجازت لتقليل الاختلاط، سيتم إجبارهم على ذلك، وسيتم التنسيق مع وزير السياحة من أجل ذلك.

ومن جانبه قال أحد العاملين بقطاع السياحة بمحافظة البحر، أحمد حسين، أنهم تم حجرهم صحيا في الفندق الذين يعملون فيه لمدة 14 يوم، وبعد انتهاء المدة سيتم الكشف إذا ظهرت بعض أعراض المرض عليهم، مشيراً إلى أن مرتبه يسير بشكل منتظم، إلا أن بعض زملائه يعملون بفنادق أخرى، أكدوا له أن مرتباتهم تم وقفها وتم رفدهم من عملهم، مطالباً وزير السياحة بالتدخل لحل الأزمة.