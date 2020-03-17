محافظ الإسماعيلية: حظر الشيشة والأدوات الزجاجية بالمقاهى وغلق جميع دور الحضانة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أى شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية "أكواب، فناجين، أطباق" واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل "الورق والكرتون".

وقال محافظ الإسماعيلية إن تلك القرارات تأتى هذا فى اطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وتزامنا مع القرار الجمهورى بشأن تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات لفترة أسبوعين كاملين وتعليق كافة الأنشطة الرياضية، وفى حال مخالفة القرار يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 144 لسنة 2020 بشان التأكيد على أغلاق جميع دور حضانات الأطفال بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بالكامل وذلك أعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن هذا يأتى تزامنًا مع القرار الجمهورى بشأن تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات لفترة أسبوعين كاملين وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية على مستوى الجمهورية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والتى بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الماضى ولمدة 15 يومًا ضمن خطة الدولة ولاجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها لمواجهة والتصدى لفيروس "كورونا"، وفى حال مخالفة القرار يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.