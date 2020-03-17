اليوم السابع
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محافظة القاهرة تمنع سوق الثلاثاء الأسبوعى بالمرج بسبب كورونا.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:07 م
محافظة القاهرة تمنع سوق الثلاثاء الأسبوعى بالمرج بسبب كورونا.. صور منع سوق الثلاثاء بالمرج
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإزالة الأسواق الأسبوعية بالتزامن مع تنفيذ الخطط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بمنع التجمعات بكافة المناطق. 
 
وفى السياق نفذ حى المرج بناء على توجيهات محافظ القاهرة، حملة مكبرة لإزالة سوق الثلاثاء الأسبوعى، الذى يقام بشكل دورى فى حى المرج، وذلك بالتعاون مع شرطة الإشغالات، تنفيذا لقرار المحافظ بإلغاء الأسواق الأسبوعية. 
 
وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.
 
كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرر منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. 
 
وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين.
 
كما وجه محافظ القاهرة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.
 
منع سوق الثلاثاء بالمرج (2)
منع سوق الثلاثاء بالمرج 

منع سوق الثلاثاء بالمرج (3)
منع سوق الثلاثاء بالمرج 

منع سوق الثلاثاء بالمرج (4)
منع سوق الثلاثاء بالمرج 

منع سوق الثلاثاء بالمرج (5)
منع سوق الثلاثاء بالمرج 

منع سوق الثلاثاء بالمرج (1)
منع سوق الثلاثاء بالمرج 
وفى السياق واصلت أحياء محافظة القاهرة حملاتها علي السناتر لغلقها وكذلك المقاهى لحظر الشيش تنفيذا للقرارات التى تم اتخاذها من محافظة القاهرة للوقاية من تفشى الأمراض. 
 
وفى سياق أخر رصدت اليوم السابع إجراءات الوقاية التى اتخذتها محافظة القاهرة للكشف عن أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت المحافظة أطباء عيادة التأمين الصحى على أبواب الديوان العام للمحافظة بميدان عابدين، للكشف على المترددين على الديوان العام من الموظفين أو المواطنين.
 
 
واستخدم الأطباء كاشف الحرارة، ويتم التعامل مع أى حالة يشتبه فيها بنقلها فورا إلى أقرب مستشفى للحميات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل التحاليل للتأكد من الإصابة من عدمها.
 
ويتواجد بالديوان سيارة إسعاف مجهزة لنقل أى حالة، كما تم نشر أرقام المستشفيات التى تستقبل الحالات التى تشعر بأى أعراض، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
 
وتستمر أعمال التعقيم والتطهير بالمحافظة ودواوين الأحياء والمؤسسات الحكومية، مع نشر ملصقات للتوعية بأعراض فيروس كورونا، مع استمرار حملات التوعية على صفحات الأحياء والمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتشديد فى تنفيذ إجراءات الوقاية من خلال تطهير الشوارع والدواوين العامة.
 
 
 
 

المرج

القاهرة

الأسواق الأسبوعية

كورونا

فيروس كورونا

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