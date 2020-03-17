اليوم السابع
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محافظة الجيزة: عودة مياه الشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاعات مساء اليوم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:41 م
محافظة الجيزة: عودة مياه الشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاعات مساء اليوم قطع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإعادة تشغيل محطات المياه التابعة لها بمناطق المحافظة المختلفة وبنسبة 80% تقريبا عقب انخفاض نسبة العكارة بنهر النيل على أثر موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية لتعود ضغوط المياه بالشبكة إلى وضعها الطبيعى فى موعد غايته مساء اليوم.
 
تشير محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد اضطرت إلى قطع المياه بعدد من المناطق خلال الأيام الماضية نظراً لارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل التى وصلت إلى 4000 وحدة عكارة نتجت عن تصريف مياه الأمطار بالنهر مما أثر على ماخذ المحطات المختلفة وأدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة حيث أن الحد المسموح به لمعالجة المياه هو 30 وحدة فقط، لذلك أصبح توقف المحطات أمر حتمى لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.
 
وقدمت محافظة الجيزة اعتذارها عن أى معوقات تواجه المواطنين خلال فترة انقطاعات المياه وأنه سوف يتم انتظام ضخ المياه بكافة المناطق المتأثرة بالمحافظة مساء اليوم.
 
وأكدت محافظة الجيزة أن هناك متابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية لحين عودة المياه لكافة المناطق المتأثرة.
 
يذكر أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه حتى الآن أحياء الهرم والطالبية وبولاق وعدة مناطق أخرى. 
 
وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أكدت أنه تم البدء في ضخ المياه بشبكة مياه الجيزة، منذ الثالثة عصر أمس، وذلك بعد انقطاعها لأكثر من 6 ساعات، بسبب ارتفاع نسبة عكارة مياه نهر النيل بسبب السيول التى تعرضت لها مصر.
 
وأوضحت الشركة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تفقد محطات المياه بالجيزة لمتابعة التشغيل، برفقته المهندس منصور بدوى رئيس الشركة بالجيزة، وأن نسبة العكارة بمحطة جزيرة الذهب انخفض من 4500 إلى 800 وأن النسبة الطبيعية للعقارة 200 .
 

المياه

قطع المياه

اخبار الجيزة

الجيزة

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