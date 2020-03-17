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متحدث الوزراء: قرارات جديدة لدعم قطاع السياحة الأسبوع القادم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:52 م
متحدث الوزراء: قرارات جديدة لدعم قطاع السياحة الأسبوع القادم برنامج "كل يوم" - خالد ابو بكر
كتب محسن البديوى

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أبرز القرارات الحكومية التى اتخذتها الدولة اليوم لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماع مع اللجنة العليا للسياحة خلال الأسبوع القادم ستضمن قرارات أخرى تدعم هذا القطاع بشكل كبير، مؤكدًا: "نحن بصدد دراسة قرارات أخرى لدعم قطاع السياحة وسيتم مناقشتها الأسبوع القادم في اجتماع اللجنة العليات للسياحة".

وأوضح أن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى سعر توريد الغاز في سبتمبر الماضى للمصانع كان 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالى نسبة التخفيض وصلت لـ 50%.

 كما أشار إلى أنه تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات فى الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة‪ .

كما شملت القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها، بجانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر‪.

 

 


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