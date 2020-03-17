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متحدث الجيش الليبى يعلن دخوله الحجر الصحى بالبلاد بعد رحلة عمل خارجية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:03 م
متحدث الجيش الليبى يعلن دخوله الحجر الصحى بالبلاد بعد رحلة عمل خارجية المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

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أعلن المكتب الإعلامى للمتحدث العسكرى الليبى اللواء أحمد المسمارى وفريقه المعاون دخولهم فى حجر صحى لمدة أسبوعين، بعد العودة من رحلة عمل خارجية، مشيرا إلى عدم وجود أى أعراض لإصابة اللواء المسمارى أو أيا من الفريق المعاون له.

وأكد مكتب اللواء أحمد المسمارى في بيان صحفى أن ذلك يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة، موضحا أنه خلال الأسبوعين سيتابع كل المستجدات وإطلاع وسائل الإعلام على تطورات الأوضاع الراهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو بيان مصور.

وأشار اللواء المسمارى إلى أن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات، مشددا أنه لا يريد أن يكون مشاركا في تفشى الوباء.

وأعلنت الحكومة فى العاصمة الليبية طرابلس، والحكومة المنافسة لها فى بنغازى أن المدارس فى المنطقتين ستغلق لمدة أسبوعين.

ولم تؤكد ليبيا بعد أى حالات إصابة بفيروس كورونا لكن مدير مركز مكافحة الأمراض قال الخميس إن الدولة تفتقر لمنشآت عزل ملائمة للتعامل مع التفشي.

 

 

 


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