اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لمواجهة كورونا.. شرح المقررات الدراسية بتعليم بنها "أون لاين" خلال تعليق الدراسة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:14 م
لمواجهة كورونا.. شرح المقررات الدراسية بتعليم بنها "أون لاين" خلال تعليق الدراسة مسئولى الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مدرسة الشهيد إبراهيم زيد الابتدائية ببنها، أول قناة يوتيوب على مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت، لبث دروس وبرامج تعليمية للمناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الإبتدائية، لطلاب إدارة بنها التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحملت القناة اسم "بنها الحديثة يوتيوب" وحملت شعار "استثمر وقتك وجسد فكرتك"، حيث يقوم مدرسي المواد المختلفة، بتصوير الدروس وبثها بث مباشر، خلال الشرح على القناة ، والتي أتيحت لكافة طلاب إدارة بنها علي موقع المدرسة، حيث يقوم الطلاب بتسجيل الحضور لتلقي الدرس إلكترونيا خلال البث المباشر.

وتهدف الفكرة لتنمية مهارات الطلاب الفكرية، والمعرفية عن طريق الإبداع والإبتكار لمواكبة أهداف النظام التعليمي الجديد، واستثمار وقتهم خلال فترة تعليق الدراسة حتى لاينقطعوا عن المدرسة والمدرسين.

وتقدم القناة الدروس التعليمية لكافة صفوف المرحلة الإبتدائية ، وتتيح صفحة المدرسة علي الفيسبوك تفاعل الطلاب مع المدرسين ، وإرسال الاسئلة لهم لتوضيح جزئيات الشرح التي لم يفهموها، كما تقدم القناة فواصل توعوية للوقاية من فيروس كورونا ، وكيفية الوقاية وتجنب الإصابة بالمرض.

وتقوم فكرة القناة على استخدام وسائل تعليمية، أعدها الطلاب والمدرسين مع بعضهم البعض، لزيادة التفاعل بين الطلاب المتلقين والاساتذة ، الذين يقومون بالشرح من خلال استخدام مجسمات تعليمية، من واقع البيئة المحيطة أعدها الطلاب خلال تواجدهم في منازلهم ، خلال فترة تعليق الدراسة حيث يقوم الطالب بتصويرها ، ورفع المجسمات صور وفيديو ، علي صفحة المدرسة ليتم استغلالها خلال تسجيل حلقات الشرح.

ومن جانبه كرم عبد الرحمن فتح الباب مدير عام الإدارة، فريق عمل القناة وسام فرج منسق المعلمون اولا و سهام الجزار مسؤل التعلم النشط واحمد السرساوي معلم أول الحاسبات واحمد عيد مدرس العلوم ووجه بتعميم الفكرة بمدارس الإدارة، لإستغلالها في تعليم الطلاب عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بسبب موجة فيروس كورونا.

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

يوتيوب

إدارة بنها التعليمية

تعليم القليوبية

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة