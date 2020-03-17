لمواجهة كورونا.. شرح المقررات الدراسية بتعليم بنها "أون لاين" خلال تعليق الدراسة

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مدرسة الشهيد إبراهيم زيد الابتدائية ببنها، أول قناة يوتيوب على مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت، لبث دروس وبرامج تعليمية للمناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الإبتدائية، لطلاب إدارة بنها التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحملت القناة اسم "بنها الحديثة يوتيوب" وحملت شعار "استثمر وقتك وجسد فكرتك"، حيث يقوم مدرسي المواد المختلفة، بتصوير الدروس وبثها بث مباشر، خلال الشرح على القناة ، والتي أتيحت لكافة طلاب إدارة بنها علي موقع المدرسة، حيث يقوم الطلاب بتسجيل الحضور لتلقي الدرس إلكترونيا خلال البث المباشر.

وتهدف الفكرة لتنمية مهارات الطلاب الفكرية، والمعرفية عن طريق الإبداع والإبتكار لمواكبة أهداف النظام التعليمي الجديد، واستثمار وقتهم خلال فترة تعليق الدراسة حتى لاينقطعوا عن المدرسة والمدرسين.

وتقدم القناة الدروس التعليمية لكافة صفوف المرحلة الإبتدائية ، وتتيح صفحة المدرسة علي الفيسبوك تفاعل الطلاب مع المدرسين ، وإرسال الاسئلة لهم لتوضيح جزئيات الشرح التي لم يفهموها، كما تقدم القناة فواصل توعوية للوقاية من فيروس كورونا ، وكيفية الوقاية وتجنب الإصابة بالمرض.

وتقوم فكرة القناة على استخدام وسائل تعليمية، أعدها الطلاب والمدرسين مع بعضهم البعض، لزيادة التفاعل بين الطلاب المتلقين والاساتذة ، الذين يقومون بالشرح من خلال استخدام مجسمات تعليمية، من واقع البيئة المحيطة أعدها الطلاب خلال تواجدهم في منازلهم ، خلال فترة تعليق الدراسة حيث يقوم الطالب بتصويرها ، ورفع المجسمات صور وفيديو ، علي صفحة المدرسة ليتم استغلالها خلال تسجيل حلقات الشرح.

ومن جانبه كرم عبد الرحمن فتح الباب مدير عام الإدارة، فريق عمل القناة وسام فرج منسق المعلمون اولا و سهام الجزار مسؤل التعلم النشط واحمد السرساوي معلم أول الحاسبات واحمد عيد مدرس العلوم ووجه بتعميم الفكرة بمدارس الإدارة، لإستغلالها في تعليم الطلاب عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة، بسبب موجة فيروس كورونا.