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لمكافحة انتشار كورونا.. مكتبة الملك عبدالعزيز توقف استقبال روادها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:24 م
لمكافحة انتشار كورونا.. مكتبة الملك عبدالعزيز توقف استقبال روادها مكتبة الملك عبدالعزيز
إيمان حنا

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أعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن توقف استقبال الرواد فى جميع فروعها بشكل مؤقت، وتفعيل جميع أنشطتها وخدماتها بشكل تقنى من خلال موقعها على الإنترنت، وفق بيان رسمة صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة.

وتعمل المكتبة على تقديم منظومة ثقافية شاملة، فيما يتم تفعيل الخدمات الخارجية عبر استعارة الكتب بأنواعها التى تخدم القراء والباحثين. جاء ذلك القرار نتيجة للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وتوقف النشاط الثقافى المباشر مؤقتا، وتعليق الدوام مدة أسبوعين بالمكتبة.

ومن أبرز ما توفره المكتبة خدمة البحث فى فهارس المكتبات العربية عبر الفهرس العربى الموحد الذى يقدم للقارئ شبكات المكتبات العربية وبواباتها بأحدث الطرق التقنية، وبوابة المكتبة الرقمية العربية، وبوابة البحث بموسوعة المملكة العربية السعودية الشاملة التى تضم 18 مجلدا ضخما عن مختلف مناطق المملكة، وبوابة البحث فى الفهرس العام للمكتبة، وخدمات نادى الطفل، كما تقدم المكتبة جملة من المجموعات الخاصة التى تشمل المخطوطات والوثائق.

والكتب النادرة والصور النادرة والخرائط، كما تتواصل المكتبة عبر منصاتها الإعلامية بعرض نوادرها ومخطوطاتها ومقتنياتها من الصور والخرائط، لتمكين الباحثين من متابعة بحوثهم واهتماماتهم بشكل دورى.

وترتكز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فى تقديم خدماتها للقراء والباحثين على مادة ثقافية تتجاوز الثلاثة ملايين مادة متنوعة فى مختلف عناصر المعرفة.


كوورنا

وباء كورونا

السعودية

مكتبة الملك عبد العزيز

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