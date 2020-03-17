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"للفرق الطبية".. 9 نصائح من نقابة الأطباء للحماية من عدوى كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:00 ص
"للفرق الطبية".. 9 نصائح من نقابة الأطباء للحماية من عدوى كورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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نشرت النقابة العامة للأطباء، مجموعة من الإرشادات لسلامة أعضاء الفريق الطبى، ولمحاصرة العدوى بفيروس كورونا، حيث طالبت أعضاء الفريق الطبى، مراعاة الآتى:
 
1- ارتداء الكمامة أثناء العمل .
 
2- الكمامة المطلوبة عند مخالطة حالات مشتبه بها هى" الكمامة عالية الحماية((N95  مع الحالة التى تعانى من حرارة + كحة أو احتقان بالحلق.
 
3-   الكمامة ضرورة لأطباء الحميات والصدر والأطفال والباطنة والأنف والأذن وبالطبع طوارئ المستشفيات والعناية المركزة.
 
4- في حالة عدم توافرها يمكن استخدام 2 ماسك جراحي، وهذا أضعف الإيمان ولكن لا يمكن العمل بدون ماسك.
 
5- الأطباء الذين لا يتعاملون مع حالات حرارة والتهاب وجهاز تنفسى، من الممكن أن نكتفي بالماسك الجراحي، والكمامة ترتدي مرة واحدة وتستبدل عندما تصبح مبلله ببخار الماء نتيجة التنفس.
 
6- الالتزم بارتداء القفازات ( جوانتى ) مع المواظبة علي غسيل الأيدي، وتطهيرها بالكحول.
 
7- ضرورة تنظيف الأسطح والمقابض بالكلور المخفف 20 سم كلور على980  سم3 ماء ويوضع السائل فى رشاش لتنظيف الأسطح بانتظام.
 
8- فى حالة عدم توفير المستشفى لأى من مستلزمات مكافحة العدوى، أطلب من المدير ضرورة توفيرها، وإذا لم تجد استجابة فورية أرسل لشكاوى النقابة واتس 01095111247، ولشكاوى مجلس الوزراء.
 
9- دقة إجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات ضرورية جدا للحفاظ على سلامة حياة أعضاء الفريق الطبي، وأيضا ضرورية جدا حتى نتمكن من محاصرة الكورونا وحماية المواطنين من المترددين على المستشفيات، لأن أى تهاون فى إجراءات مكافحة العدوى خطر يهدد الجميع لأنه يحول المستشفيات لأماكن نقل للعدوى.
 
وخاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، لرفع قيمة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء، حيث تقدر قيمته بـ19 جنيها فقط، موضحه أن الأطباء وباقى فئات الفريق الطبى يعملون فى مجابهة الأمراض لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوی، خاصة العدوى بفيروس الكورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، وبالطبع فإنهم الأكثر عُرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم.
 
 

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