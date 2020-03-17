اليوم السابع
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لقاءات مكثفة لوزيرة التجارة والصناعة مع مجتمع المصدرين لبحث تداعيات أزمة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:50 ص
لقاءات مكثفة لوزيرة التجارة والصناعة مع مجتمع المصدرين لبحث تداعيات أزمة كورونا نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الانتاجى والتصديرى.
 
وقالت إن هذه الاجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلى أو الخارجى، وكذا مساندة القطاع التصديرى لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الاوروبية والتى تشهد حاليا ظروف استثنائية صعبة بسبب اغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.  
 
تصريحات الوزيرة جاءت خلال سلسلة اللقاءات المكثفة التى عقدتها مع ممثلي القطاع التصديري في مصر شملت رؤساء المجالس التصديرية والمديرين التنفيذين للمجالس وذلك في إطار جهود الوزارة لبحث تداعيات الأزمة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ، واثر ذلك على حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية في مختلف القطاعات خلال المرحلة الحالية.
 
وقالت جامع إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الاثار السلبية لهذه الازمة العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الانتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الانتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كافة حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف كافة اجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال، مشيرة فى هذا الاطار الى تكليف جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج خاصة فى ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران فى العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصرى بالأسواق الخارجية .
 
وقد طالب رؤساء المجالس التصديرية بوضع برنامج استثنائى لتحفيز الصادرات خلال الـ3 شهور المقبلة وإعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الافريقية .
 
كما طالبوا وزارة المالية بسرعة رد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالي 2019/2020 وتأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد وطالبوا ايضا شركة مصر للطيران بتخفيض أسعار الشحن خاصة في ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرا وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية .
 
ومن ناحية أخرى أكدت نيفين جامع خلال لقائها بالمديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية اهمية تفعيل دور المجالس فى خدمة مجتمع المصدرين وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة وان ملف الصادرات يمثل أحد أهم اولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرة فى هذا الاطار الى انه جارى حاليا الانتهاء من اعادة تشكيل المجالس التصديرية ، حيث سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة .
 
وقالت إن الوزارة تستهدف إعادة صياغة دور المجالس لتقوم بدور اكثر فاعلية وتأثيراً فى منظومة التصدير، ومنحها صلاحيات اكبر لدفع منظومة العمل والمساهمة فى تحقيق رؤية الوزارة لمضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

نيفين جامع

جهاز المشروعات

كورونا

مجتمع المصدرين

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