اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:48 م
خالد صلاح
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لبنان يعتمد التعليم عن بعد جراء توقف المدارس فى ظل انتشار كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:03 م
لبنان يعتمد التعليم عن بعد جراء توقف المدارس فى ظل انتشار كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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قررت وزارة التربية والتعليم العالى فى لبنان، اللجوء إلى "التعليم عن بعد" وذلك من خلال 3 مسارات تتمثل فى البث التلفزيونى والمنصات الألكترونية وإرسال الدروس والمواد التعليمية ورقيا إلى منازلهم، فى ظل توقف المدارس والمعاهد والجامعات خشية انتشار فيروس كورونا،  وأكدت وزارة التعليم اللبنانية – فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتى حفاظا على العام الدراسى للطلاب ولاستمرار العملية التعليمية.
 
وأوضحت أن مسار البث التلفزيونى يستهدف توفير المحتوى التعليمى لأكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلاب، وخصوصا من لم يتوافر لديهم الإنترنت، وأن البث سيكون عبر تلفزيون لبنان والتلفزيونات الخاصة، على أن يبدأ تصوير الحصص التعليمية لصفوف الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة فى الأسبوع الحالي.
 
كما أشارت إلى أن مسار المنصات الإلكترونية يقوم على توفير التواصل التفاعلى بين المعلم والطالب من خلال التطبيقات الإلكترونية التى جرى توفيرها مجانا، حيث ستُحمل المواد التعليمية داخل التطبيقات.
 
وذكرت الوزارة أن المسار الثالث يقوم على التواصل من خلال الوسائل التقليدية، وذلك بإيصال نسخة من المحتوى التعليمي، ورقيا، عبر مديرى المدارس والثانويات والمعاهد إلى الطلاب، واستردادها وإعادة إرسالها إليهم مع ملاحظات المعلم.
 
وكان رئيس وزراء لبنان حسان دياب، قد أعلن أول أمس الأحد، حالة الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء فيروس كورونا.
 
وأعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة.
 
فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين فى لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية فى مواجهة فيروس كورونا
 
وجاء البيان كالتالى:
 
حضرة الزميلات والزملاء الكرام والسادة أصحاب شركات الإنتاج والتليفزيونات والاستدويوهات العاملة فى لبنان وكل من يتعاطى الأعمال الفنية من قريب ومن بعيد، ونظرا للاوضاع الصحية السائدة فى البلد، وفى ظل تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الجميع
 
قرر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين فى لبنان، تعليق جميع الاعمال الفنية وذلك لمدة عشرة أيام تنتهى فى 23 من شهر مارس الجارى.
 

لبنان

مدارس لبنان

كورونا

فيروس كورونا

التعليم عن بعد

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