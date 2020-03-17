كوريا الجنوبية تسجل 84 حالة إصابة جديدة بكورونا

(رويترز)

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة مقارنة بيوم 29 فبراير شباط حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس الاثنين إنه واثق في قدرة بلاده على التغلب على الفيروس مع استمرار تراجع معدل العدوى رغم إعلان السلطات عن ظهور بؤرة عدوى كبيرة أخرى في سول العاصمة.

وكانت قد أفادت تقارير كورية جنوبية بارتفاع نسبة الوفاة من فيروس كورونا الجديد على الرغم من تراجع وتيرة الزيادة من حالات الاصابة الجديدة منه فى كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن السبب في ذلك يعزى الى وصول عدد المرضى في الحالات الحرجة الى حوالي 90 مريضا، مع مرور حوالي شهر واحد على اكتشاف حالات الاصابة بالمئات يوميا في مدينة دايجو والاقليم المجاور لها.

يشار إلى أن واحدا من كل 5 مرضى مصابين بالفيروس في البلاد هم من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق ، الأمر الذي يشكل عنصرا لزيادة نسبة الوفاة أيضا. وكان 90% من المتوفيين بالمرض مسنين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

ووفقا للسلطات الصحية والقطاع الطبي اليوالاثنين، تجاوزت نسبة الوفاة من كورونا نسبة 0.9% يوم أمس بعد أن كانت 0.4%.