اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:35 م
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا القادمة من الخارج إلى 55 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:29 ص
كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا القادمة من الخارج إلى 55 حالة تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
أ ش أ

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ارتفعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بكوريا الجنوبية وجميعها قادمة من الخارج، وذلك وسط انتشار المرض فى جميع أنحاء العالم، حيث وصل إجمالى الإصابات إلى 55 حالة، وقال نائب رئيس مركز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها "كوون جون-أوك"، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - : "إنه يتم اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس أثناء إجراءات الدخول إلى البلاد".
 
وأضاف، "أن من بين هذه الحالات، 44 حالة لمواطنين كوريين، وحالتان لصينيين وحالة واحدة لكل من فرنسى وبولندي، طبقًا لمركز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بينما جاءت 27 حالة من أوروبا منها 9 حالات من إيطاليا و7 حالات من فرنسا، وجاءت 16 حالة من الصين و12 حالة من الدول الآسيوية الأخرى".
 
وقررت الحكومة الكورية الجنوبية تطبيق إجراءات الدخول الخاصة على جميع الوافدين من الخارج اعتبارًا من 19 مارس الجاري، ويبلغ المتوسط اليومى لعدد الوافدين من الخارج حوالى 13 ألف شخص.
 
وبموجب قرار الحكومة، يجب على جميع الأشخاص الوافدين من الخارج أن يخضعوا لفحص درجة الحرارة، وفى حال ظهور أية أعراض للفيروس مثل : السعال والبلغم والتهاب الحلق، يجب الإبلاغ عن ذلك لسلطات الصحة بشكل مسبق ابتداء من يوم 19 مارس الجاري.
 
كما يجب عليهم أن يقدموا عناوينهم وأرقام هواتفهم فى كوريا الجنوبية وتحميل تطبيق "التشخيص الذاتي" فى هواتفهم للإبلاغ عن حالتهم الصحية. وفى حال أبلغوا عن ظهور عليهم أعراض ذات صلة لمدة أكثر من يومين، سيقرر مركز طبى ما إذا كان سيجرى اختبار الفيروس أم لا حسب حالتهم الصحية.
 

كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

مكافحه كورونا

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