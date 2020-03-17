اليوم السابع
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كل ما تحتاج لمعرفته عن مرض الحمرة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 ص
كل ما تحتاج لمعرفته عن مرض الحمرة التهاب الجلد - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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التهاب النسيج الخلوى أو ما بعرف باسم "الحمرة" هى عدوى جلدية بكتيرية شائعة ومؤلمة في بعض الأحيان، وقد تظهر في البداية كمنطقة منتفخة حمراء تشعر بالحرارة، وتكون رقيقة عند لمسها، ويمكن أن ينتشر الاحمرار والتورم بسرعة. غالبًا ما يصيب الجلد أسفل الساقين على الرغم من أن العدوى يمكن أن تحدث في أي مكان على جسم الشخص أو وجهه.
 
وعادة ما يحدث التهاب النسيج الخلوي على سطح الجلد، ولكنه قد يؤثر أيضًا على الأنسجة الموجودة تحته، ووفقا لتقرير healthline فيمكن أن تنتشر العدوى إلى العقد الليمفاوية ومجرى الدم، وإذا لم تعالج التهاب النسيج الخلوي فقد يصبح مهددًا للحياة.. احصل على مساعدة طبية على الفور إذا كان لديك أعراض:
 

أعراض التهاب النسيج الخلوي

تشمل أعراض التهاب النسيج الخلوي ما يلى:
 
ألم في المنطقة المصابة. 
احمرار أو التهاب في جلدك. 
القرحة أو الطفح الجلدي الذى ينمو بسرعة. 
الشعور بالدفء في المنطقة المصابة. 
خراج مع صديد. 
حمى. 
 
وتشمل أعراض التهاب النسيج الخلوي الأكثر خطورة ما يلى:
اهتزاز. 
القشعريرة. 
الشعور بالمرض. 
إعياء. 
الدوخة. 
الدوار. 
آلام العضلات. 
جلد دافئ. 
التعرق. 
 

علاج التهاب النسيج الخلوي

يشمل علاج التهاب النسيج الخلوي تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم لمدة 5 إلى 14 يومًا، وقد يصف طبيبك أيضًا مسكنات الألم.
 
استرح حتى تتحسن الأعراض، وارفع الطرف المصاب أعلى من قلبك لتقليل التورم.
 
يجب أن يزول التهاب النسيج الخلوي خلال 7 إلى 10 أيام بعد بدء تناول المضادات الحيوية، وقد تحتاج إلى علاج أطول إذا كانت العدوى شديدة بسبب حالة مزمنة أو ضعف جهاز المناعة.
 
حتى إذا تحسنت أعراضك في غضون بضعة أيام تناول جميع المضادات الحيوية التي وصفها الطبيب، حيث سيضمن ذلك اختفاء جميع البكتيريا.
 

اتصل بطبيبك إذا:

لم تشعر بتحسن في غضون 3 أيام بعد بدء المضادات الحيوية.
تزداد الأعراض سوءًا.
أنت مصاب بالحمى. 
 
وقد تحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية الوريدية (IV) في المستشفى إذا كان لديك:
حرارة عالية.
ضغط دم منخفض.
عدوى لا تتحسن بالمضادات الحيوية.
ضعف جهاز المناعة بسبب أمراض أخرى.
 

أسباب التهاب النسيج الخلوي

يحدث التهاب النسيج الخلوي عندما تدخل أنواع معينة من البكتيريا إلى الجلد من خلال قطع أو شق، المكورات العنقودية والعقدية البكتيريا يمكن أن تسبب هذه العدوى.
 
يمكن أن تبدأ العدوى بإصابات جلدية مثل:
 
لدغات البق. 
الجروح الجراحية.

التهاب النسيج الخلوي

أسباب التهاب النسيج الخلوي

أعراض التهاب النسيج الخلوي

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