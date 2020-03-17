كانوا بيهزروا.. إيران تكشف حقيقة "أمطار الباذنجان" وتعتقل 5 أشخاص.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

رغم الانتقادات القوية الموجهة لجهودها فى التصدى لوباء فيروس كورونا، انشغلت السلطات الإيرانية بتتبع واعتقال القائمين على مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا، وأظهر حبات من الباذنجان تنهمر من السماء.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الاثنين، أن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص بسبب ما يعرف بـ"مزحة الباذنجان" الذى يتساقط من السماء فى العاصمة طهران، ونقلت "إرنا" عن "على زولجادر" المسؤول بالشرطة، قوله: "الفيديو الذى يظهر فيه باذنجان يتساقط فى العاصمة نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت الشرطة على الفور على القائمين على الفيديو، وألقت القبض عليهم".

Apparently it rained eggplants 🍆 in Iran 😎😂 pic.twitter.com/pxXupF5tT8 — Yalan dünya (@Smiley_Twins2) March 15, 2020

وأضاف زولجادر: "القائمون على الفيديو اعترفوا أنهم كانوا بصدد إجراء بحث بشأن المؤثرات البصرية الخاصة، لكن أحد مقاطع الفيديو نشر بالخطأ على وسائل التواصل الاجتماعى"، وبحسب المسؤول، فإن منتجى الفيديو "أكدوا عدم انتمائهم إلى مجموعة أو حركة سرية"، ولم تحدد "إرنا" الجريمة التى اتُهم الرجال المعتقلون بارتكابها، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.





وفى أحد المقاطع، ظهر رجل وهو يحاول أن يلتقط صورة فى خلفيتها برج الميلاد المشهور، بينما تنهمر حبات من الباذنجان من السما، وأشارت "إرنا" إلى أن منتج الفيديو، أمين تقيبور، إيرانى يعيش فى كندا ويعمل فى هوليوود متخصصا فى الخدع السينمائية، وإنه كان فى زيارة لإيران لحضور مراسم دفن والده فيما ألغيت رحلة عودته بسبب تفشى فيروس كورونا، وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بكورونا، بعد الصين وإيطاليا، حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.



