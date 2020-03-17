اليوم السابع
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قيرغزستان تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها منعا لانتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:58 ص
قيرغزستان تمنع دخول الأجانب إلى أراضيها منعا لانتشار فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
بيشكيك /أ ش أ/

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أعلنت السلطات في قيرغزستان ،اليوم الثلاثاء، منع دخول الأجانب إلى أراضيها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز عربية)، دون التطرق للمزيد من التفاصيل.

يذكر أن مسؤول تايلاندي قال إن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177وذكر سوخوم كانشانافيماي الأمين الدائم بوزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي أن 11 حالة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بكورونا بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب.

وأضاف أن ما يتراوح بين 70 و80 بالمئة من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك.

يذكر أن المنظمة توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.


قيرغزستان

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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