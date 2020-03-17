قطر تعلن إيقاف خطبة الجمعة والجماعة فى المساجد لمواجهة كورونا

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في بيان لها منذ قليل، إيقاف خطبة الجمعة والجماعة في مساجد قطر، ضمن إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في قطر.

وقالت وزارة الأوقاف القطرية في بيان لها، إنه تقرر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة إلى حين توافر شروط الأمان، والطمأنينة للمصلين اعتبارا من صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء، بجانب استمرار رفع الآذان للصلاة في جميع مساجد قطر.

ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن وكالة رويترز الإخبارية، أشارت إلى أن مصرف قطر المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية مقتديًا بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي قلص سعر الفائدة ليقترب من الصفر لدعم الاقتصاد الأميركي مع اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن المصرف المركزي القطري أعلن على موقعه الإلكتروني أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى واحد بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5 %، بالإضافة إلى تقليص سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 1 %؛ نظرًا لانهيار الاقتصاد القطري إثر تفشي فيروس "كورونا" وغلق كافة الفاعليات والأنشطة داخل الدوحة.

وفى وقت سابق أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الحكومة القطرية تتعامل مع الصومال باعتبارها ساحة مواتية لممارسة ألاعيبها التي تمكنها من السيطرة على مفاتيح القرار فيها، على جانبي الحكومة والتنظيمات الإرهابية، وكان آخر مسلسلات فصول الفضائح التي تلاحق تنظيم الحمدين وتكشف ممارساتها وتوجهاتها السلبية في الصومال، الاتهامات التي وجهها أحمد مدوبي رئيس ولاية جوبالاند لقطر بأنها تدعم زعزعة الاستقرار في بلاده، وتصر على المضي قدمًا في تغذية التوترات في بلد يعاني من ويلات الصراعات منذ عقود، وتتمسك بـأن تكون النزاعات والتوترات مدخلًا لتكريس التسلل في مفاصل دولة مفككة أصلًا.