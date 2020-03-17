اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:21 ص
فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء طفل الجردل
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طفولة بريئة وصوت عزب يجيد الغناء حتى أحبه الكثير من الناس وذاع صيته وزادت شعبيته فى محافظة أسوان، ثم زادت هذه الشعبية أكثر عندما أخذ يغنى لأشهر الأغانى الشعبية والمشهورة فى مصر مستخدماً "جردل" يعزف ويطبل عليه.

بطل هذا الصوت هو الطفل عبد الله أحمد عبد الرازق، الشهير بـ"عبد الله الكلحاوى" ابن محافظة أسوان وتحديداً قرية كلح الجبل مركز إدفو، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا بعد أن حقق فيديو له يغنى فيه "بنت الجيران" ماسكاً بيده "الجردل" تريند على مواقع التواصل الاجتماعى.

الطفل عبد الله يبلغ من العمر 13 سنة، ويدرس بالصف الثالث الإعدادى، ينتمى لأسرة بسيطة مكونة من 5 أفراد، إلا أنه الوحيد من بين أشقاءه الذى أحب الغناء ومارس موهبته بالغناء مبكراً بعد أن أصبح بارعاً فى حفظ كلمات الأغانى سريعاً.

ويمارس الطفل موهبته فى الغناء وسط أسرته وأطفال الجيران وبعد المهتمين من الكبار، ممسكاً بيده "جردل بلاستيك" ويردد أشهر الأغانى فى مصر، وسط تصفيق وتحية من الجالسين حوله.

يقول كريم أبو فرغل، أحد المهتمين بموهبة الطفل وجاره فى نفس الوقت، إن الطفل عبد الله برزت موهبته مبكراً من خلال حفظ كلمات أغانى بسرعة فائقة ثم يغنيها بجودة واحترافية، ولم يكن يتعلم هذا الغناء على خشبة مسرح أو فى معهد موسيقى ولكنها موهبة "ربانية"، رغم أنه مصاب بمرض "تأخر النمو" ولكنه لم يمنعه من تواصل تألقه فى الغناء والطرب، مشيراً إلى أن مثله الأعلى هو محمد منير، بالإضافة إلى انتماءه للنادى الأهلى وحبه لأغنية بنت الجيران لحسن شاكوش.

الأقصر بلدنا بلد سواح
الأقصر بلدنا بلد سواح

 

الطفل عبد الله الكلحاوى
الطفل عبد الله الكلحاوى

 

الفنان الصغير مع جاره
الفنان الصغير مع جاره

 

طفل الجردل
طفل الجردل

 

مع المعجبين
مع المعجبين

 


طفل الجردل

عبدالله الكلحاوى

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قارئ يشارك "صحافة المواطن" برسومات فنية متنوعة تظهر موهبته

الجمعة، 13 مارس 2020 02:00 م

قصة نجاح طالب كفيف حارب مرض السرطان ويمتلك موهبة الإلقاء والتمثيل بسوهاج

الثلاثاء، 10 مارس 2020 08:43 ص

قارئة تشارك بلوحات تعبر عن موهبتها في الرسم بالفحم

الإثنين، 09 مارس 2020 06:00 م

أصغر مبتهل بإذاعة القرآن الكريم يتحدث لـ"اليوم السابع".. محمد عادل الأعسر: والدتى اكتشفت موهبتى وأنا فى السابعة وبدأت بمتابعتى.. ووالدى وفر لى شرائط التسجيلات.. التحقت بمدرسة للإنشاد.. وشاركت فى "ذا فويس كيدز"

الإثنين، 09 مارس 2020 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة