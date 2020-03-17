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فيديو.. متحدث الوزراء: "جاهزون لأسوأ سيناريو قد يظنه البعض لأزمة كورونا"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:02 م
فيديو.. متحدث الوزراء: "جاهزون لأسوأ سيناريو قد يظنه البعض لأزمة كورونا" متحدث الوزراء
كتب محسن البديوى

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية جاهزة لأسوأ سيناريو قد يحدث أو يرد إليها أو يظنه البعض، وهذا الأمر منذ اليوم الأول لأزمة كورونا، مضيفًا: "وضعنا السيناريو الأكثر خطورة، ولكن أؤكد أن هذه السيناريو بعيد جدًا، وإن شاء الله لن نصل إليه.. لدينا الإجراءات الكفيلة للتعامل معها".

وقال المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن : "المؤتمرات هدفها تقديم المعلومات بأقل العبارات وابسطها.. ووارد أن يكون هناك مؤتمرات قادمة، سواء تحمل أخبار جيدة أو سيئة.. يعنى إحنا إن شاء الله في مرحلة هنعلن أخبار كويسة.. لما نقلل او نرجع عن القرارات الوقائية أو الاستباقية".

وفيما يتعلق بالكافيهات والمقاهى، قال عن هذه الملف سلطة الوحدات المحلية في التنفيذ، والمحافظات بدأت بالفعل بالمقاهى المخالفة، وتم إغلاقها ومصادرة "الشيشة"، مضيفًا: "هناك تفويض للمحافظين كلًا في إقليمه فيما يخص موضوع المقاهى".

 


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