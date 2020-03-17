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فيديو.. التنمية المحلية: غلق 3 آلاف مركز دروس خصوصية للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:29 م
فيديو.. التنمية المحلية: غلق 3 آلاف مركز دروس خصوصية للوقاية من كورونا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، عن عدد سناتر ومراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها فى المحافظات خلال الحملات التى تم شنها وتواصل المحافظات شنها على هذه المراكز.
 
 
وقال قاسم، فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع، إنه تم غلق نحو 3000 مركز للدروس الخصوصية ضمن حملات غلق هذه المراكز للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا استمرار عمل الحملات فى كافة المحافظات بالتزامن مع حملات مصادرة الشيشة من المقاهى.
 
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التى بدأت اليوم لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا .
 
وأشار التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق 2600 مركز وسنتر للدروس الخصوصية حتى اليوم الثلاثاء .
 
وقال وزير التنمية المحلية: "إن الوزارة ستواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن".
 
جدير بالذكر أنه تم منذ أيام إلغاء التوقيع بالبصمة بالوزارة ويتم التعامل التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والكارت، كما قامت الوزارة بنشر الملصقات التى تركز على التوعية بإجراءات الوقاية التى أعلنتها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .
 
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ناشد المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام وعلى رأسها التحذير من مخاطر تداول " الشيشة " فى المقاهى والمطاعم والكافيهات.
 
وقال شعراوى إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً فى مقاومة الفيروس ، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة فى هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع " الشيشة"، مؤكدا أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين .
 
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستقوم أيضاً بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.

الدروس الخصوصية

دروس خصوصية

مراكز الدروس الخصوصية

اخبار مصر

التنمية المحلية

كورونا

فيروس كورونا

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