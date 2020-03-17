اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:38 م
خالد صلاح
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فولكسفاجن تبدأ وقف الإنتاج بأوروبا فى مواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:07 م
فولكسفاجن تبدأ وقف الإنتاج بأوروبا فى مواجهة فيروس كورونا فولكسفاجن
رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن اليوم الثلاثاء، إن المجموعة ستوقف الإنتاج هذا الأسبوع في مصانع بإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا، وتستعد لإغلاق باقي مصانعها في أنحاء أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية، التي تمتلك علامات أودي وبنتلي وبوجاتي ودوكاتي ولامبورجيني وبورشه وسيات وسكودا، إن الضبابية حيال تداعيات الوباء تعني أنه من المستحيل إعطاء أية توقعات بشأن أدائها هذا العام.
 
وخلص مجلس بفولكسفاجن إلى أنه يستحيل على العمال بمصانعها الحفاظ على مسافة آمنة عن بعضهم البعض لمنع العدوى، وأوصى بوقف للإنتاج اعتبارا من يوم الجمعة.
 
وقالت مجموعة فولكسفاجن أيضا إن أرباحها التشغيلية للعام بأكمله ارتفعت 22 % إلى 16.9 مليار يورو (18.5 مليار دولار) بفضل مبيعات قوية للسيارات ذات هامش الربح الأعلى وهبوط تكاليف الديزل، لتخالف اتجاها نزوليا تعانيه الصناعة ويؤثر على شركات منافسة.
 
وجاءت الأرباح بدعم من علاماتها فولكسفاجن وبورشه وسيات وسكودا التي زادت الأرباح الناجمة عنها، إلى جانب عودة علامتها للسيارات الرياضية الفارهة بنتلي للربحية.

الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن

فولكسفاجن

السيارات الألمانية

فيروس كورونا

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