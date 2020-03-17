فوز الحاجة عزيزة بلقب الأم المثالية في الوادي الجديد لرعايتها أبنائها الأيتام

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال وائل عبدالعزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إن السيدة عزيز محمد مسعد عمران، حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الام المثالية، وهى موظفة بالمعاش ومقيمة بمركز باريس، وحاصلة علي دبلوم زراعة عام 1979م، وهي لأرملة منذ عام 1997م وترك لها زوجها ولدان وعملت علي تربيتهما حتي تخرجا من الجامعة.

ومن جانبها قالت عزيزة محمد مسعد عمران، الفائزة بالمركز الاول علي مستوي محافظة الوادي الجديد في مسابقة الام المثالية، إنه جري إبلاغها بفوزها بالمركز الاول اليوم من جانب مديرية التضامن بالمحافظة، وأن ابنها محمد ناجي هو من تقدم لها في المسابقة، حيث انني تزوجت في عام 1994م ولكن الحياة الزوجية لم تستمر طويلا، حيث توفي زوجي الذي كان يعمل فني بشركة الكهرباء، في حادث صعق كهربائي اثناء اصلاح عطل باحد الاعمدة بقرية جدة، وكان ابني محمد الاكبر عمرة عامان، ورافت الابن الاصغر كنت حامل به في الشهر السادس.

واضافت عزيزة: عقب وفاة زوجي تقدم للزواج مني الكثير من ابناء باريس، ولكنني رفضت الزواج حتي لا يكون هناك زوج ام لا بنائي من الممكن ان تحدث مضايقات لابنائي منه فكان خوفي علي ابنائي هو الاهم حتي اكمل رسالتي معهم وهو الاهم من الزواج، ولذلك عكفت علي تربيتهم حتي تخرج محمد من كلية التربية الرياضية في عام 2017م، وتخرج رافت من نفس الكلية في عام 2019، ويستكمل محمد الدراسات العليا وسيناقش الماجستير خلال الايام المقبلة.

وأوضحت عزيزة، أنني جاهدت مع ابنائي حيث كنا نسكن في بيت من الطوب اللبن وبنيت لهم منزل حديث بالحي الغربي في مدينة باريس نقيم به حاليا وتقدمت لمحمد للحصول علي شقة في الاسكان الاجتماعي وبالفعل حصلت عليها، وابني حاليا في الدور الثاني من المنزل شقة لابني الاصغر رافت واحاول في الفترة المقبلة زواجهم لاكون قد اديت رسالتي معهم علي اكمل وجه.

وتشير عزيزة، أنني اتمني ان اذهب لاداء فريضة الحج وادعو الله ليل ونهار حتي يكتبها لي، واتمني ان اري اولادي في منازلهم بعد الزواج.